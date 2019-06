Susan Ochoa reapareció ante cámaras luego de su renuncia a "El artista del año". La ganadora de dos Gaviotas de Plata en el Festival Viña del Mar narró cómo se vio afectada su salud y los insultos que recibió tras la drástica decisión que tomó.

"Todo esto me chocó mucho, aparte que tengo un problema en el corazón desde siempre y estuve medicada. Hasta el día de hoy sigo medicada, pero a darle con fuerza, no es que haya querido separarme de ustedes", señaló Ochoa en declaraciones al programa "Válgame Dios".

Dijo, además, que este hecho no solo le afectó a ella, también a su familia. Su menor hijo leyó los comentarios negativos que la cantante recibía en redes sociales, los cuales le “hicieron mucho daño”.

“Es inevitable impedir a mi niño de 10 años que vea las redes. En un momento las quise ocultar porque vi insultos de parte de muchos. Pero simplemente lo dejos en manos de Dios. Mi niño leyó muchas cosas que a mí también me hicieron mucho daño”, comentó Susan Ochoa.

Susan Ochoa en entrevista con "Válgame Dios". (Video: Latina)

Susan Ochoa está decidida a dejar atrás el mal momento que vivió, por ello ha enfocado su tiempo y sus prioridades a seguir creciendo profesionalmente.

“Ahorita, realmente estoy medicada. Quiero salir de todo este cuadro, por el problema de mi corazón. Voy a estar más calmada. Les agradezco mucho [por la preocupación]”, añadió la artista nacional.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por el apoyo y las muestras de cariño que le hicieron llegar tras conocer el resquebrajamiento de su salud.

"Le agradezco a la gente por todo el apoyo que he recibido a través de mis páginas, realmente les estoy eternamente agradecida por todo lo que ustedes hacen por mí, por ayudarme a seguir adelante, por mantenerme viva", dijo.

LA RENUNCIA

Como se recuerda, Susan Ochoa utilizó su cuenta de Facebook para anunciar que se alejaba del programa de Gisela Valcárcel porque se sintió humillada por la conductora de televisión.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", manifestó la cantante.