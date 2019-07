“Yo Soy”: Susan Ochoa reapareció en televisión con espectacular show | FOTOS Y VIDEO

¡Y un día volvió! La cantante Susan Ochoa, ganadora de dos Gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar, reapareció en la televisión tras su renuncia al programa conducido por Gisela Valcárcel, “El artista del año”.

La cantante se presentó sobre el escenario del programa “Yo Soy”, luego que se anunciara a los primeros sentenciados del reality de imitación.

Susan Ochoa interpretó el tema "Porque esta hembra" y logró cautivar a los miembros del jurado, Ricardo Morán, Katia Palma y Johanna San Miguel, quienes solo atinaron a aplaudir y felicitar a la artista chiclayana.

“Muchas gracias. Estoy muy emocionada de volver… disfruto el cariño, el amor de las personas”, manifestó Susan Ochoa tras su elogiada presentación. Luego, al cierre del programa interpretó la canción "Ya no más".

Recordemos que Susan Ochoa estuvo en el ojo de la tormenta luego de renunciar al reality “El artista del año”, por considerar que no la respetaban como artista. Según la misma cantante, ahora tendrá que pagar una multa que asciende a los 33 mil soles.

Cabe señalar que en una reciente entrevista al dominical “Día D”, Susan Ochoa arremetió contra Gisela Valcárcel y pidió que respeten su trabajo como artista.

“Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó”, precisó Susan Ochoa.

“Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, agregó indignada.