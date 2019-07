Susan Ochoa: tras renunciar a "El artista del año" recibirá condecoración de la OEA

Susan Ochoa dejó atrás los difíciles momentos que vivió tras renunciar a "El artista del año". La cantante peruana continúa con fuerza su ascendente carrera musical y el próximo 18 de julio, la Organización de los Estados Américanos (OEA) premiará su talento y logros en el escenario.

Luego de hacerse merecedora a dos Gaviotas de Plata en la última edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Susan será condecorada en Washington DC, en el marco de las celebraciones por el 198° aniversario de la Independencia del Perú.

►¿Qué dijo Susan Ochoa tras presuntamente ser vetada de "En boca de todos" ?



►"Yo Soy": Susan Ochoa reapareció en televisión con espectacular show | VIDEO



La intérprete de los exitosos temas como Ya No Más” “Porque esta hembra no llora” y “La dueña soy yo”, recibirá el premio International Gold Excellence Award otorgado por la organización Peruvian American National Council (PANC).

Ochoa estará en el Senado de los EEUU, así como en el capitolio Norteamericano y finalmente la cena de gala de premiación en el hotel Marriot en Washington.

Susan se consagra poco a poco como una de las intérpretes peruanas más relevantes. Sus temas han llegado a conquistar el reconocimiento internacional en certámenes e instituciones. En enero del 2019 su single "Ya no más" se convirtió en la Mejor canción del Festival de la Canción de Viña del Mar. La cantante ganó dos gaviotas por sus magníficas interpretaciones en la categoría Internacional.



Susan Ochoa en Viña del Mar

Cuando faltaban apenas dos galas de la final de "El artista del año", Susan Ochoa sorprendió al renunciar al programa, aduciendo haber sufrido "humillaciones" por parte de la conductora Gisela Valcárcel.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, la intérprete sostuvo: "Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio".

"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", agregó.