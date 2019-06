Susan Ochoa revela a cuánto asciende la multa que debe pagar tras renunciar a "El artista del año"

Susan Ochoa ha decidido dejar atrás los malos momentos que vivió en "El artista del año", para dar a paso a nuevos retos profesionales, los cuales ocupan actualmente todo su tiempo e interés.

La ganadora de dos Gaviotas de Plata en la más reciente edición de Viña del Mar renunció hace dos semanas al programa sabatino de Gisela Valcárcel, aduciendo haberse sentido humillada. Y tras ello, la administración de GV Producciones evaluó la posibilidad de que la actriz asuma el pago de una penalidad por incumplimiento de contrato.

Al respecto, Susan Ochoa aclaró que, efectivamente, le llegó una carta notarial, advirtiéndole que de no presentarse en el programa tendría que pagar una suma importante de dinero.

►Susan Ochoa habla por primera vez de su salida de "El artista del año" | VIDEO

►Susan Ochoa reaparece y revela problemas cardíacos: "Me hicieron mucho daño"



"No he dicho nada antes porque no me sentía lista para hablar con alguien, no me sentía bien. Pero no puedo tapar el sol con un dedo. La penalidad equivale a 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que -tengo entendido- son como 33 mil soles y algo más (33,600)", comentó Susan en diálogo con El Comercio.

"Pero yo estaba mal, por eso no me presenté en el programa. No fue por un berrinche", aclaró la cantante nacional.

Desvirtuó, además, la posibilidad de apelar al Maltrato Laboral para evitar pagar la penalidad.

"Eso no es verdad, nunca he dicho que haré eso, no me gusta pagar con maldad a alguien. Si a mí me hicieron sentir mal, yo no voy a hacer sentir mal a la persona. No sé de leyes, pero siento que no fue un berrinche lo que hice", remarcó Susan.

Susan actualmente se encuentra grabando el videoclip de "Ya no más", tema con el que se hizo acreedora a dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.



LA RENUNCIA

​

Como se recuerda, Susan Ochoa utilizó su cuenta de Facebook para anunciar que se alejaba del programa sabatino de baile y canto porque se sintió humillada por Gisela Valcárcel.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", manifestó la cantante.