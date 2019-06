¿Susan Ochoa tendrá que pagar una penalidad? Productor de "El artista del año" responde

Susan Ochoa renunció a "El artista del año" aduciendo haber sido víctima de "humillación" en el programa. A través de un video compartido en Facebook, la cantante aseguró que no volverá a la imponente pista de baile del espacio sabatino por un tema de "dignidad".

Sin embargo, los motivos expuestos por la ganadora de dos Gaviotas de Plata en la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, no la eximirían de tener que pagar una penalidad por incumplimiento de contrato.

Armando Tafur, productor general de "El artista del año", explicó que tanto Susan Ochoa, como el resto de participantes, firmaron un contrato al ingresar al programa, el cual tiene una serie de cláusulas que deben respetarse.

"Todo contrato tiene un tema de penalidad y eso lo está viendo la parte administrativa de GV Producciones. En ese tipo de contratos hay unas cláusulas que se respetan", sostuvo Tafur en conversación con El Comercio.

Explicó que hay casos de renuncia que no ameritan el pago de una penalidad, como los que son motivados por un tema de lesión física o psicológica, que no es el caso de Ochoa.

"Hemos visto el video de la concursante y su tema (de la renuncia) va por otro lado. Nosotros vamos a aclarar todo en vivo, en el programa", enfatizó el artífice de "El artista del año".

Manifestó, además, que le envió un mensaje de texto a Ochoa, buscando aclarar la situación, pero no encontró respuesta.

"Creo que tú puedes jugar con cualquier cosa, pero no con el honor ni la verdad de las personas. Acá nadie ha humillado a nadie. Si hay un mal entendido se aclarará. Le escribí a Susán, pero no tuvo la amabilidad de contestarme. Le dije que, si realmente se siente fastidiada, le pido disculpas", aseguró Tafur.

"Lo que quise decir es que todos en el escenario son iguales, tengas gaviotas o no, tengas un título inmobiliario, o un título de Harvard o Stanford. Creo que cuando participaron Jean Paul Strauss y Damaris (ganadores en Viña del Mar), ninguno vino con ese aire de 'tengo Gaviota y quiero que me traten de tal forma'. Aquí sentí un tufillo de querer respaldarse en algo. Aquí no ha habido humillación", remarcó.

Finalmente, Armando Tafur aclaró que este sábado la producción del programa se pronunciará sobre el tema: Susan Ochoa.

CASOS DE PENALIDAD



MELISSA LOZA



En 2015, Melissa Loza, cumplió con pagar la penalidad por ausentarse en "Reyes del show" y el dinero fue donado para una causa solidaria.



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

​

En noviembre del 2016, Christian Domínguez dejó la competencia de "Reyes del Show" aduciendo que uno de los jurados ofendió con su comentario a su pareja, Isabel Acevedo.

Debido a su intempestiva salida, el cantante de cumbia tuvo que desembolsar un monto económico por incumplimiento de contrato.