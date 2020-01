Susan Ochoa tuvo que superar grandes obstáculos y tomar drásticas decisiones para alcanzar sus metas. Cuando le dijeron que no se puede vivir de la música y que Viña del Mar le iba a quedar grande, demostró que no hay imposibles, al imponerse con dos Gaviotas de Plata. Y cuando en un programa de TV se sintió humillada, dio un paso al costado para repotenciarse y empezar de nuevo. Con un nuevo sencillo y varios kilos menos de peso tras someterse a una cirugía de manga gástrica, la intérprete chiclayana reaparece en escenarios musicales completamente renovada.

“Soy bien arriesgada, si me hubiese quedado sentada esperando que las cosas sucedan solas, nunca hubiese ido a Viña y no estaría aquí anunciando un tema nuevo. No le temo a los retos ni a los cambios, me operé para estar acorde con lo que se viene este 2020 y estoy feliz con el resultado. Si bien es cierto, muchos dicen que no se necesita estar flaca para tener éxito, creo que todo va de la mano porque existen personas que están viendo el lado positivo y negativo de los demás y critican a través de las redes. Yo busqué este cambio, además es mi cuerpo, mi vida y no le hago daño a nadie”, comenta la intérprete de “La dueña soy yo”.

-¿Qué te motivó a operarte? ¿Cuántos kilos has bajado?

Fue el amor, me siento más enamorada de todo, no solamente de mi esposo y de mis hijos, también del público que me quiere y siempre me brinda su cariño. Me siento bendecida porque la gente me abraza y me desea lo mejor. No sé cuántos kilos he bajado, no me he pesado, pero deben ser varios porque estoy comiendo menos, mi apetito ha disminuido. Quiero llegar a cincuenta de cintura para hacerle la competencia a Thalía, ja,ja,ja. Mi carita todavía no me he tocado, pero de repente en algún momento lo haga.

-Tu cambio no solo ha sido físico, también musical. En “Mi lindo secreto” has dejado de cantarle al desamor, para cantarle al amor.

Con este nuevo tema busco que la gente conozca a la Susan que se enamora, que cree en el amor porque sí hay hombres buenos y lindos que nos llenan el corazón y la barriguita de mariposas. Es un tema hecho con mucho profesionalismo.

-¿Está inspirado en un nuevo momento sentimental de tu vida?

Mucha gente cree que estoy separada de mi esposo, pero no es así. Llevo como quince años con mi pareja, tenemos tres hijos y siempre hemos luchado juntos para mantener a nuestra familia unida. A esa familia que siempre me apoya y me acompaña en mis altos y bajos.

-¿Cómo defines este momento de carrera?

Es un momento importante, con ganas de hacer cosas nuevas, diferentes. Quiero asumir nuevos retos profesionales, afrontar desafíos, como siempre lo he hecho, porque para mí nada ha sido fácil.

-¿Qué rescatas de tu comentada participación en “El gran show”?

Tengo un bonito recuerdo de esa etapa, me sirvió para conocer a las personas, conocí gente buena y talentosa; pero sobre todo me permitió llegar a más público.

-Al renunciar al programa de Gisela Valcárcel, la producción te exigió pagar una penalidad de más de S/ 20 mil soles por incumplimiento de contrato. ¿En qué quedó esa situación?

De ese tema se encarga mi abogada, pero tengo entendido que aún existe, todavía sigue.

-¿Es verdad que en algún momento pensaste en dejar la música?

Lamentablemente en el camino encontré gente que me hizo creer que estaba perdiendo el tiempo con la música, que no valía la pena seguir porque no tenía posibilidad de llegar lejos. Entonces dije: “no quiero existir”, quise cerrar todas mis redes sociales; pero en ese momento, mis hijos y mis verdaderos amigos me abrieron los ojos y me hicieron ver lo equivocada que estaba. De eso nunca me voy a olvidar.

-¿El escándalo protagonizado por Christian Domínguez y Pamela Franco motivó tu salida del programa “Se pone bueno”?

A mí me llamaron y me dijeron, “Susan, por el momento todos vamos a parar”. Lo que pasa es que la secuencia en la que yo estaba ya no iba más por todo lo que vimos. La pasé bonito, aprendí mucho y agradezco a las personas que me dieron la oportunidad.

-¿Volverías a participar en un ‘reality’?

Me gusta mucho la TV y estoy muy agradecida porque me ha acercado a un público masivo. Y sí, es verdad que también te expone, pero la carne viene con hueso. Si me vuelven a llamar, lo evaluaría, pues no tengo problema con nadie, y si algún día tengo la oportunidad de conversar con Gisela, lo haría gustosa. Vivir con cosas en el corazón te envejece, la arruga crece.

-¿Es verdad que estás llevando clases de actuación con Roberto Moll? ¿Quieres ser actriz?

Roberto es un encantador, nos enseña de tal manera que aprendemos mucho. Yo soy cantante, pero las personas que me han visto actuar dicen que tengo condiciones, ojalá Michelle Alexander me llame para alguna de sus producciones, ja,ja,ja.

-La cantante ayacuchana Luz Merly representará al Perú en la competencia folclórica de Viña del Mar 2020. ¿Crees que tiene condiciones para ganar?

Conocí a Luz merly, claro que sí puede ganar, yo la voy a apoyar. Lamentablemente el Perú solo tendrá participación en la competencia folclórica porque no tenemos representante en la internacional. Imagino que muchos han querido participar, pero no han pasado, ojalá sigan intentando, que no se rindan, que persigan sus sueños.

Luz Merly Santa Cruz, cantante que representará al Perú en Viña del Mar. (Video: el Comercio)

-¿Ganar algún premio forma parte de tus objetivos pendientes?

Sería bonito ganar un Grammy Latino, pero no es algo que me quite el sueño. El público es el termómetro de un artista y mientras haya gente que valore mi trabajo, seguiré adelante.

EL DATO

Susan Ochoa presentará “Mi lindo secreto” este ocho de febrero en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.