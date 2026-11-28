La cantante Susana Alvarado, vocalista de la agrupación Corazón Serrano, expresó su preocupación en redes sociales ante las intensas lluvias e inundaciones que afectan Piura, su tierra natal, compartiendo una oración pidiendo refugio seguro, paz y fortaleza para las familias damnificadas.

“Señor y Padre nuestro, te pedimos que protejas y consueles a todas las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones, dándoles refugio seguro, paz en medio del temor y fuerza para reconstruir sus vidas” , escribió en su publicación.

Publicación de Susana Alvarado

El mensaje de Susana Alvarado desde su vivienda en Piura

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de 28 años difundió una foto captada desde el interior de su domicilio, donde se observa por una ventana las condiciones climáticas registradas.

Aunque la imagen no muestra daños estructurales ni el ingreso de agua en su inmueble, sí muestra la magnitud. Junto a la captura, la artista describió el estado de las calles en la localidad norteña. “Piura es un río y la lluvia no para”, escribió.

El pronunciamiento de la cantante ocurre tras las precipitaciones torrenciales iniciadas alrededor de las 5:00 p. m. del jueves 26 de noviembre, que se extendieron por varias horas en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Las lluvias intensas causaron inundaciones en cuestión de horas en varias zonas centrales de Piura. (TVPerú)

Producto de las intensas lluvias por el Fenómeno El Niño, el agua ingresó a viviendas, locales comerciales, instituciones educativas y establecimientos de salud, superando el metro de altura en distintos sectores.

En la urbanización Ignacio Merino, por ejemplo, el nivel alcanzó hasta 1,5 metros y dejó alrededor de 700 familias afectadas, lo que motivó la intervención de brigadas de la Policía Nacional y del Ejército para rescatar a niños, adultos mayores y mascotas atrapados en sus casas.