Muy enamorada, Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, ofreció detalles sobre la relación sentimental que mantiene con el conductor de televisión y exfutbolista, Paco Bazán, que se conoció públicamente en marzo de este año.

En declaraciones para Trome, la cantante de 27 años se sinceró sobre su vínculo con el también comentarista deportivo, indicando que el romance ha marcado un antes y un después en su vida.

“ Francisco es mi primera vez de muchas cosas, en estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo, es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola”, afirmó Alvarado, quien previamente había mantenido su vida privada en reserva .

La cumbiambera asistió por primera vez al unipersonal de Paco, donde este le dedicó unas palabras románticas durante el show, algo que para Susana es cotidiano pues “escucha cosas lindas siempre, a diario”.

“Me llegan detalles hermosos, justo de eso hablo, que no existen barreras ni distancia, me encantan esos detalles. Por ejemplo, él mismo va y escoge las flores que luego me las manda donde estoy, como recientemente en Miami” , presumió.

Respecto a un posible matrimonio con el deportista retirado, y a pesar de que su familia conoce y considera la relación como “seria”, Alvarado prefirió no dar una respuesta definitiva.

“Que sea lo que Dios quiera” , sentenció , complementando que su objetivo principal como pareja es “darnos paz, tranquilidad y estabilidad”.

El romance entre Alvarado y Bazán, quien le lleva 18 años de diferencia, ha generado comentarios en medios y redes sociales, a menudo objeto de bromas. Sin embargo, la vocalista aseguró que este aspecto no ha impactado negativamente en el vínculo.

“Jugamos mucho con eso [la diferencia de edad] porque realmente no me molesta. A ver, ya no tengo quince años, ya no estoy para juegos”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO: