La cantante Susana Alvarado, vocalista del grupo Corazón Serrano, vivió un peligroso incidente durante un concierto en Chiclayo, región Lambayeque, cuando sufrió el impacto de un dron mientras cantaba sobre el escenario.
El lamentable incidente sucedió cuando Susana Alvarado estaba interpretando el tema “Mix Lo Siento”. Un dron que grababa dicho show se acercó demasiado a la artista y se enredó con su cabello.
LEE: Corazón Serrano: delincuentes atentan contra vivienda de cantante en Piura
Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la cantante de Corazón Serrano se da vuelta tras ser golpeada en el rostro por el dron.
Rápidamente, sus compañeros de Corazón Serrano se acercaron para auxiliar a la vocalista del grupo, quien regresó a los pocos minutos y continuó el show. Eso sí, antes de proseguir dijo: “Ay, Dios mío, cosas que pasan en vivo”.
Cabe resaltar que el concierto tuvo lugar en el Centro de Esparcimientos del Colegio de Ingenieros, ubicado en la carretera Chiclayo-Pimentel, en el marco del 59 aniversario de la Orden Profesional de Ingenieros.
MÁS INFORMACIÓN: “No es cumbiambera, es cantante”: Paco Bazán estalla y sale en defensa de Susana Alvarado
Hasta el momento, ni la agrupación Corazón Serrano ni la organización del evento se ha pronunciado sobre el lamentable incidente que pudo ser peor para la cantante Susana Alvarado.
TE PUEDE INTERESAR
- Thamara Gómez debutó en Son del Duke con temas de Corazón Serrano
- Gian Marco y Corazón Serrano se unen al concierto de Sergio George en Miami
- Onelia Molina vuelve a compartir románticas fotografías al lado de Mario Irivarren
- “Antes nosotros buscábamos las colaboraciones, ahora nos llaman”: Grupo 5 tras abrirse camino afuera anhelan feat. con estrella italiana
- Ignacio Baladán revela la fecha de su matrimonio religioso con ‘La Segura’
Contenido sugerido
Contenido GEC