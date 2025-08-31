Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, fue golpeada con un dron en pleno concierto. (Foto: Captura de video)
La cantante , vocalista del grupo , vivió un peligroso incidente durante un concierto en Chiclayo, región Lambayeque, cuando sufrió el impacto de un dron mientras cantaba sobre el escenario.

El lamentable incidente sucedió cuando Susana Alvarado estaba interpretando el tema “Mix Lo Siento”. Un dron que grababa dicho show se acercó demasiado a la artista y se enredó con su cabello.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la cantante de Corazón Serrano se da vuelta tras ser golpeada en el rostro por el dron.

Rápidamente, sus compañeros de Corazón Serrano se acercaron para auxiliar a la vocalista del grupo, quien regresó a los pocos minutos y continuó el show. Eso sí, antes de proseguir dijo: “Ay, Dios mío, cosas que pasan en vivo”.

Cabe resaltar que el concierto tuvo lugar en el Centro de Esparcimientos del Colegio de Ingenieros, ubicado en la carretera Chiclayo-Pimentel, en el marco del 59 aniversario de la Orden Profesional de Ingenieros.

Hasta el momento, ni la agrupación Corazón Serrano ni la organización del evento se ha pronunciado sobre el lamentable incidente que pudo ser peor para la cantante Susana Alvarado.

