Susy Díaz reveló que el alto monto que llegan cada mes en su recibo de luz provocó que sufriera una parálisis facial y pidió que la tarifa del servicio no continúe subiendo.

“He sufrido de parálisis facial y me encuentro medicada por culpa de los recibovirus, para mí es un asalto sin pistola”, expresó la excongresista al diario El Popular.

Susy contó que en los últimos meses le facturaron alrededor 5 mil soles. “Cada mes sube más, ya casi estoy pagando 5 mil soles. Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10 mil soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter me cuide”, contó.

La bailarina señaló que el monto en los recibos empezó a elevarse desde que empezó la cuarentena a causa del coronavirus (COVID-19). “Pagaba de 1.000 a 1.500 soles como máximo mensual. Cuando estalló la crisis, pensé que iba a bajar, pero no, todos los meses me subían. Por eso estoy mal”, dijo.

Además, Susy Díaz reveló que fue a presentar su reclamo hasta las oficinas de Luz del Sur, pero se salió de la cola por el gran número de personas esperando su turno.

