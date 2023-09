Susy Díaz cumple 60 años y lo celebra a lo grande dándose unas merecidas vacaciones en Estados Unidos. Esta vez, la excongresista llegó hasta Miami Beach para recibir su onomástico en el extranjero, hecho que ya se ha vuelto una tradición para ella.

“Siempre en mi cumpleaños me gusta salir del país para mover las energías y a las doce de la noche, hora de Estados Unidos, salí a rezar (a la playa) y miré el universo cósmico, había Luna llena y alrededor una aureola amarilla, agradecí por todo lo bueno, y regresé a mi cuarto. Después, a las doce de la noche, hora de Perú, regreso otra vez a rezar y la Luna estaba limpia, no había nubes, y creo que el universo me está diciendo que me limpiará de la gente envidiosa”, contó al diario Trome.

Asimismo, Susy Díaz aseguró que su mejor regalo será ver en los cines la película “Susy, una vedette en el Congreso”, que estrenará el próximo 26 de octubre con el rol protagónico de la actriz peruana Alicia Mercado.

“Con mi regalo de Dios, que es mi película que se estrena el 26 de octubre en los cines. Los años no pasan en vano, me siento con mucha energía, me despierto muy temprano a trabajar, estoy en movimiento todo el día y justo ahorita estoy llegando a la playa para darme un baño. Estoy en un hotel que está a un paso del mar”, aclaró.

Por otro lado, Susy Díaz reveló que a sus 60 años no está pensando en enamorarse de nadie, ya que prefiere disfrutar de la abundancia de su vida de forma exclusiva.

“No, ya tuve cada sonsera al lado y es tiempo de que nadie me moleste. El chakra de la abundancia está en el sexo y a todos les iba bien, menos a mí. Ahora quiero mi abundancia solo para mí”, precisó.