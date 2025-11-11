Susy Díaz acaparó las portadas del espectáculo tras su participación en “El valor de la verdad”, donde contó detalles poco conocidos de su vida y la complicada relación entre su hija Flor Polo y su expareja Néstor Villanueva. Fiel a su estilo, la exvedette habló fuerte y claro sobre los favores que le hizo a la expareja.

En entrevista con Beto Ortiz, Susy Díaz confesó que fue ella la encargada de pagar durante varios años el departamento en Miraflores, donde vivieron Flor Polo y Néstor Villanueva cuando estaban casados.

Según explicó Susy Díaz en el sillón rojo, ella hacía el pago del alquiler del inmueble por consideración a su hija y sus nietos. “Yo lo hacía por mi hija Florcita y por mis nietos”, confesó.

“Pagaba 900 dólares mensuales, lo hacía por mi hija, no por él”, agregó la también excongresista, quien aseguró que su prioridad siempre fue el bienestar de su hija y sus nietos.

La exvedette y excongresista Susy Díaz es la nueva invitada a 'El valor de la verdad' este domingo 9 de noviembre | Captura de video / Instagram

Cabe señalar que la revelación también llegó acompañada de un reclamo, ya que Néstor Villanueva le habría enviado una carta notarial exigiendo medio millón de soles por “hablar mal de él”.

“Eso no es hablar mal. Si me preguntan, digo la verdad. Tengo los contratos de los alquileres, todo está documentado”, aseguró Susy Díaz.

Cabe resaltar que Susy Díaz aclaró que nunca dijo que Néstor Villanueva maltrató a su hijo, ya que solo indicó que lo vio con moretones en la espalda. “Yo nunca dije que él había maltratado a mi nieto. Solo conté que vino con moretones en la espalda, pero jamás lo acusé directamente”, precisó.

Al final de la jornada, Susy Díaz se llevó un premio de 15 mil soles tras responder 18 preguntas en “El valor de la verdad”.