Medio millón de soles le habrían exigido presuntos integrantes de Los Injertos del Cono Norte a Susy Díaz para no atentar contra ella ni su familia, según denunció ante medios locales este martes 24 de noviembre, mostrando las amenazas que recibió por WhatsApp.

Y es que, según las conversaciones que compartió, los extorsionadores le estarían pidiendo S/ 500,000 a cambio de no “hacerle daño” por lo que acudirá este miércoles 25 junto a su abogado a presentar la denuncia formal, reveló.

Susy Díaz es víctima de extorsión y recibe amenazantes mensajes, solicitándole 500 mil soles.

Susy Díaz es víctima de extorsión y recibe amenazantes mensajes, solicitándole 500 mil soles.

En los mensajes que hizo públicos, los delincuentes aseguran conocer sus movimientos y le piden entregar el dinero sin intermediarios.

“Te lo hago práctico, Susana Díaz, nos colaboras con la suma de 500 mil soles o te haremos daño a ti y a toda tu familia. No quiero mediadores ni sorpresas (...) Somos los Injertos del Norte. La única solución es la plata”, indica.

Según el diario La República, los extorsionadores también le enviaron documentos con datos de sus familiares y otro texto donde mencionan el actual problema que atraviesa su hija, Flor Polo. “Sabemos que volviste por el tema de tu hija”, se lee en las imágenes difundidas.

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Estas amenazas llegan poco después de que Susy regresara de España para vivir nuevamente con Flor, quien hace unos días denunció a su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión física y psicológica tras empujarla por unas escaleras.

Asimismo, en 2025, Flor denunció haber recibido amenazas, por lo que tuvo que reforzar su seguridad. En tanto, la Policía también investiga a la organización por presuntas extorsiones contra cantantes de cumbia como Chechito, Chacalón Jr. y Toño Centella.

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