Susy Díaz es uno de los personajes más populares de la televisión peruana, por lo que muchos programas la llaman como invitada o participante, tal es el caso de “El Gran Chef Famosos”. En esta oportunidad, la exvedette confesó que estuvo cerca de formar parte de la primera temporada del reality de cocina; sin embargo, rechazó la oferta.

En entrevista con el diario La República, Susy Díaz contó que la llamaron para formar parte de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”, pero tuvo que decir que no porque los horarios de grabación se cruzaban con otros proyectos. Fiel a su estilo, dio un comentario que llamó la atención de todos.

“(Me llamaron) para el primer programa, pero la verdad no quiero trabajo. Quiero plata sin trabajar”, manifestó Susy Díaz.

“Ya tengo 60 años. Quiero vivir la vida, relajarme, viajar, así como ahorita que he venido relajada de Miami. Lo que pasa es que (‘El gran chef: famosos’) es un programa de todos los días, ya no jalo, ya. Me muevo todo el día y en la noche ya no me muevo nada. Quiero estar con mi hija, con mi nieto, con mis perritos, el tiempo es oro”, agregó.

Por otro lado, Susy Díaz acaba de cumplir 60 años y lo celebró a lo grande en las playas de Miami, Estados Unidos. Según dijo, aprovechó su estadía en Norteamérica para comprar ropa que usará en el estreno de su película “Susy, una vedette en el Congreso”.

La cinta protagonizada por Alicia Mercado en el papel de la popular rubia estrenará el próximo 26 de octubre en todos los cines del país.