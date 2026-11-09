Susy Díaz decidió interrumpir sus vacaciones en Europa y adelantar su regreso al Perú debido a la difícil situación que atraviesa su hija, Florcita Polo, quien denunció a su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta violencia física y psicológica.

La noticia fue confirmada por Deysi Araujo, amiga cercana de la familia, quien reveló que la excongresista retornará a Lima este lunes 9 de noviembre para estar al lado de Florcita. El estado de su hija habría cambiado por completo sus planes de viaje.

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“Ya estamos regresando el lunes porque la preocupación de Susy es muy grande como madre e incluso para mí también, porque Florcita es como una hermana para mí”, manifestó Deysi en declaraciones al diario Trome.

Deysi Araujo brindó detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Cabe resaltar que el regreso de Susy Díaz se produce luego de que Florcita denunciara un presunto episodio de violencia ocurrido en un hotel de Pachacámac. Según el relato incluido en el acta difundida por el programa “Magaly TV, la firme”, habría sido sujetada del cuello, empujada y terminó cayendo por las escaleras.

En medio de este caso, el Poder Judicial otorgó medidas de protección a favor de la hija de Susy Díaz. Entre las disposiciones figura la prohibición de que Luiggi Yarasca se acerque a menos de 200 metros de Florcita, además de restricciones para evitar posibles actos de violencia, humillación o represalias.

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Asimismo, el abogado de Florcita informó que el empresario deberá recibir terapia psicológica y cumplir con las disposiciones judiciales. El incumplimiento de estas medidas podría ocasionarle consecuencias legales.

El abogado de Florcita informó que Luiggi Yarasca deberá recibir terapia psicológica y cumplir con las disposiciones judiciales. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Por su parte, Luiggi Yarasca reapareció públicamente y rechazó las acusaciones en su contra. En un adelanto de “América hoy”, aseguró que durante su relación con Florcita nunca existieron episodios de violencia.