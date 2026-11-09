Susy Díaz puso un alto a sus vacaciones en Europa junto a Deysi Araujo para apoyar a sus hija Florcita Polo tras ser víctima de una presunta agresión de parte de Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video - "América Hoy" / "Magaly TV, la firme")
Susy Díaz puso un alto a sus vacaciones en Europa junto a Deysi Araujo para apoyar a sus hija Florcita Polo tras ser víctima de una presunta agresión de parte de Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video - "América Hoy" / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Susy Díaz decidió interrumpir sus vacaciones en Europa y adelantar su regreso al Perú debido a la difícil situación que atraviesa su hija, Florcita Polo, quien denunció a su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta violencia física y psicológica.

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