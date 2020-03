Susy Díaz se robó la atención luego que ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” asegurara que en el pasado fue muy parecida físicamente a Sheyla Rojas.

“Yo la veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven, mi cara cuando era joven”, dijo para el programa que conduce Magaly Medina.

En otro momento de la entrevista, Díaz habló de las múltiples cirugías a las que se ha sometido a lo largo de su vida.

“Me seguiría operando pero ya tengo miedo. Me he operado la nariz, papada, las bolas de bichat, senos, lipoescultura. Serán una 7 veces. Como tenía canje en la clínica me operaba a cada rato”, sostuvo la actriz cómica. La exbailarina agregó que se seguiría operando, pero no lo hace por temor.

Cabe mencionar que, Susy Díaz es uno de los personajes más queridos de la farándula local por su gran simpatía y carácter extrovertido.