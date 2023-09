Susy Díaz reapareció en la escena pública para celebrar el próximo estreno de la película “Susy, una vedette en el congreso”, cinta que relatará su etapa como congresista. Según dijo, ya vio los primeros 30 minutos del filme y quedó impresionada.

En entrevista para “Estás en todas”, Susy Díaz resaltó las diversas emociones que le provocó ver los primeros minutos de la película y, fiel a su estilo, aclaró que no es una película sobre su vida completa, ya que eso podría contarlo en una serie de un año para Netflix.

“La vi 30 minutos y me he reído, llorado, hay drama, acción, de todo. Esta película no es sobre mi vida porque con todos los exmaridos que he tenido haría una serie de un año en Netflix”, dijo Susy Díaz en “Estás en todas”.

Por si fuera poco, la madre de Florcita Polo también aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de la actriz Alicia Mercado, quien la interpreta en la película peruana.

“Nos reunimos (con Alicia) varias veces para que vea mi forma de hablar. Es muy buena actriz y la película te engancha bastante, la van a disfrutar”, precisó Susy Díaz, cuya película estrenará el próximo 26 de octubre a nivel nacional.