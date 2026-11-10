Susy Díaz interrumpió sus vacaciones en Europa y llegó a Lima para reencontrarse con su hija Florcita Polo, quien denunció a su expareja por presunta agresión física y psicológica. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Susy Díaz interrumpió sus vacaciones en Europa y llegó a Lima para reencontrarse con su hija Florcita Polo, quien denunció a su expareja por presunta agresión física y psicológica. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Por Redacción EC

Susy Díaz regresó al Perú luego de interrumpir sus vacaciones en Europa para acompañar a Florcita Polo, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta agresión física y psicológica. La excongresista rompió en llanto tras ser consultada por la situación de su hija.

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