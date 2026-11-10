Susy Díaz regresó al Perú luego de interrumpir sus vacaciones en Europa para acompañar a Florcita Polo, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta agresión física y psicológica. La excongresista rompió en llanto tras ser consultada por la situación de su hija.
Susy Díaz regresó al Perú luego de interrumpir sus vacaciones en Europa para acompañar a Florcita Polo, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta agresión física y psicológica. La excongresista rompió en llanto tras ser consultada por la situación de su hija.
A su salida del aeropuerto de Lima, la excongresista fue abordada por la prensa local. Al ser consultada por la situación que enfrenta su hija, Susyexpresó entre lágrimas su deseo de reencontrarse con Florcita Polo. “Quiero ver a mi hija, quiero abrazarla”, señaló ante las cámaras de “América Hoy”.
La madre de Florcita Polo también habló sobre el estado emocional de su hija y aseguró que siente temor tras los hechos denunciados. “Me siento mal, es horrible, no se lo deseo a nadie”, comentó.
Asimismo, al ser consultada por las declaraciones de Luiggi Yarasca, quien habría mencionado supuestos problemas psicológicos previos de Florcita, Susy Díaz rechazó esas afirmaciones y defendió a su hija. “Mentira, mi hija es muy sana, muy buena, no tiene calle”, manifestó.
La excongresista también se refirió al comunicado que Florcita Polodifundió, en el que reconoció que debió escuchar las recomendaciones de su madre. Frente a ello, Díaz sostuvo que las madres pueden advertir determinadas situaciones y recordó la importancia de prestar atención a sus consejos. “Hay que hacerle caso a la mamá, las mamás intuyen”, dijo.
En otro momento, la excongresista hizo referencia a sus creencias religiosas y contó que suele acudir a misa los domingos para rezar por su hija. “Yo todos los domingos voy a misa y rezo por mi hija, desde que está con él. Por eso Dios me la ha protegido”, declaró ante las cámaras.
Finalmente, Susy Díaz decidió concluir sus declaraciones para dirigirse al encuentro con Florcita Polo. Antes de retirarse, señaló que esperaba que su hija hubiera atendido sus consejos y reiteró que su prioridad era acompañarla en este momento.
Luiggi Yarasca brinda su versión sobre la denuncia presentada por Florcita Polo y niega haber ejercido violencia física o psicológica durante su relación. Afirma que nunca la agredió, asegura estar dispuesto a colaborar con las autoridades y pide que se esclarezcan los hechos ocurridos el 4 de noviembre.