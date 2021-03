Susy Díaz se reencontró la mañana de este lunes con su hija Flor Polo, a quien no veía desde hace 60 días debido a que la joven y su esposo, el cantante de cumbia Néstor Villanueva, se contagiaron de COVID-19 luego de viajar a Chancay para visitar a unos familiares.

Madre e hija protagonizaron un emotivo reencuentro en “América Hoy”, espacio que conducen Ethel Pozo, Melissa Peredes y Janet Barboza. La primera en llegar al set del programa fue Susy Díaz, quien contó todo lo que sintió durante el tiempo que no pudo ver a Florcita.

“Es un dolor fuerte, en el alma, no poder abrazar a mi hija. Ver que se había contagiado y pedir tanto a Dios que la proteja, porque esta segunda ola es tan fuerte, que vemos las noticias y no sabemos. Ella sufre de anemia y le agarró bien fuerte”, dijo inicialmente.

“Era horrible no poder acercarme, porque yo también me podía contagiar. Yo le agradezco a Néstor, su esposo de Florcita, porque él se ha recuperado más rápido. Ella como su hemoglobina estaba baja, sufrió más… Yo pensé que la iban a entubar a mi hija”, agregó.

Susy Díaz manifestó que horas antes de presentarse en el espacio se sometió a una prueba de hisopado que salió negativa. “La del sábado que me fueron a hacer también salió igual, porque yo me cuido. Después de lo que pasó con Deisy Araujo (y la fiesta a que asistió), ya no... Yo valoro mucho mi vida y solo saldré por trabajo”, aseguró.

La exvedette manifestó que “era algo horrible” no poder ver a su hija. “Todos los días llamaba a Flor y le decía, ‘¿Flor cómo estás?’, y me preocupaba porque los primeros días me decía que le dolía el pecho, no podía respirar, no podía levantarse la cama. Gracias a Dios ya pasó lo peor”, dijo.

“Yo he vivido todo un mes de sufrimiento, todo febrero. A veces, como dicen, uno lleva por dentro el sufrimiento, uno como artista tiene que salir a trabajar entonces es horrible”, dijo con la voz entrecortada. Minutos después ingresó al set Flor Polo y corrió a los brazos de su madre, quien la recibió entre lágrimas.

“Te amo mucho hija, te amo Flor… ¡Gracias Duos mío que me la has protegido, que me la has cuidado!”, indicó emocionada Susy Díaz, a lo que su hija respondió: “Mamá te extrañé mucho, mucho. Estuviste pendiente de mi siempre. Tengo sentimientos encontrados porque así no más no nos distanciamos y de un momento a otro que me ponga mal, me dio mucho miedo, y pensé lo peor”.

Para finalizar, el programa preparó un video en el que aparecen sus nietos Adriano y Estéfano, los hijos de Flor, quienes le dejaron un mensaje a su abuelita Susy y le dijeron que “ahora que todos estamos sanitos, esperamos estar todos juntos y no distanciarnos nunca”.

Florcita se emociona hasta las lágrimas al reencontrarse con su mamá tras recuperarse de la COVID-19

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz y Florcita Polo se quebraron en llamada telefónica

Susy Díaz y Florcita Polo se quebraron en llamada telefónica. (América Hoy)