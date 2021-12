La cantante Suu Rabanal se presentó el último sábado en “El artista del año”, junto a Son Tentación, como refuerzo de Yahaira Plasencia. Antes de su presentación, aprovechó para conversar con Gisela Valcárcel y revelar si realmente está distanciada del salsero César Vega.

Tras su presentación como refuerzo de Yahaira Plasencia, Suu conversó con la prensa y habló sobre la familia que formó con César Vega y reconoció que aún siente algo por él; sin embargo, no afirmó ni descartó una reconciliación.

“Tenemos una hija y creo que los hijos no se le da a cualquiera, entonces nada, ya lo he declarado y en realidad no sé que más decir. Me pone nerviosa. De hecho hay amor, hay una familia, no se encuentran familias a la vuelta de la esquina y cuando uno quiere una familia tiene que luchar mucho por ella”, declaró.

“Lo que pasa es que yo creo que nadie pone las cosas o las pautea, las cosas fluyen, pasan. No hay que pautear nada, que las cosas fluyan. Tal cual lo ha declarado César (Vega), lo digo yo”, añadió Suu, al ser consultada por si permitiría que el salsero la conquiste otra vez.

Por otro lado, Suu Rabanal también habló sobre la sentencia de César Vega en la final y aclaró que le da todo su apoyo. “Si el programa se llama ‘El artista del año’, él tiene que ganar, no hay nada que hacer”, aseguró.

