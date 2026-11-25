El reparto cubano continúa ganando popularidad fuera de sus fronteras y Talent Fuego se suma a esta expansión musical. El artista prepara su primera visita al Perú tras la buena acogida de «No Pa Re», sencillo que interpreta junto a DJ Honda y Harryson, bajo el sello discográfico Planet Records.

La canción alcanzó el primer lugar de una de las clasificaciones de streaming musical en Cuba, con 69.120 reproducciones en una semana. Además, llegó al puesto número 15 de Spotify Perú, reflejando el interés del público nacional por el reparto cubano. Este crecimiento acompaña la proyección internacional del cantante, quien trabaja junto a DBoutic Music, compañía dirigida por el ejecutivo musical Michel Boutic, para impulsar su carrera en nuevos mercados.

Talent Fuego tiene presentaciones confirmadas en Lima para el 3, 7 y 13 de diciembre, como parte de su primera visita al país.

«Me siento muy contento por saber que en Perú ya conocen mi música y lo que estamos haciendo. Para mí es una alegría enorme ver cómo el reparto cubano está cruzando fronteras. Estoy ansioso por llegar, conocer al público peruano y compartir con ellos toda esa energía arriba del escenario», expresó Talent Fuego. Hace menos de cinco días, el cantante también presentó «Nada personal compañero», una colaboración con el dúo Rey Tony & Helabusador y Anyelazo.

Durante su visita, el artista ofrecerá un espectáculo con los ritmos y la energía del reparto cubano. Su repertorio incluirá canciones como «No Pa Re», «Candela», «Desahogo» y «Un Paciente». La gira estará a cargo de 4J Events, productora que confirmó sus presentaciones el 3 de diciembre en la Discoteca La Industria, el 7 en el Círculo Militar de Jesús María y el 13 en la discoteca Cardano, en San Martín de Porres, además de otras fechas. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al +51 915 175 505.