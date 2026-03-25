La separación entre Tammy Parra y Diego Rodríguez vuelve a tomar relevancia tras nuevas versiones difundidas en el programa Magaly TV La Firme. Según lo expuesto por la conductora Magaly Medina, el fin de la relación estaría vinculado a lo ocurrido durante la despedida de soltero de Said Palao en Colombia.

Durante la emisión del 24 de marzo, el programa presentó declaraciones de Onelia Molina, quien brindó información sobre ese viaje. A partir de ese testimonio, se reabre un episodio que ya había generado controversia meses atrás y que ahora suma nuevos elementos.

Fue la propia Medina quien introdujo el informe marcando distancia de una versión convencional del viaje. “Pero ahora, acá hay cosas importantes que dice esta chica, Onelia Molina, lo que le cuenta a mi investigador”, señaló.

“Este viaje de la despedida de Said no fue un viaje santurrón… no fue una despedida de que vamos a una ciudad bonita, vamos a salir por la noche a tomar entre cuatro o seis amigos”, agregó.

De acuerdo con lo señalado en el programa, en ese viaje no solo habrían participado los involucrados en el ampay registrado en Argentina, sino también Hugo García, Austin Palao y Diego Rodríguez Doig, quien en ese momento mantenía una relación con Tammy Parra.

Según lo detallado en el programa, Tammy Parra habría accedido al iPad de Diego Rodríguez, ya que contaba con la contraseña del dispositivo. “Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina”, afirmó la conductora, indicando que ese hallazgo habría sido determinante.

El espacio televisivo también difundió un audio en el que Onelia Molina relata cómo la influencer mexicana obtuvo esa información. “Tammy, la ex de Diego Rodríguez que es mi amiga, justo me habló y me dijo: ‘Pucha, bebé, yo no te dije nada. Ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes’. Entonces me dijo: ‘Yo tenía ID del iPad de Diego… estos videos’”, se escucha en la grabación emitida.

Asimismo, se indicó que la influencer no se habría enterado por terceros, sino directamente al revisar el equipo de su entonces pareja. En ese contexto, también se mencionó que el conocido “ampay” ocurrido en Argentina no sería un hecho aislado.

Cabe precisar que este episodio mediático se originó tras la difusión de imágenes de Said Palao en Argentina, donde fue captado en una embarcación y en un departamento alquilado junto a un grupo de mujeres. En ese viaje también participaron Mario Irivarren y Patricio Parodi.