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Tammy Parra habría puesto fin a su relación con Diego Rodríguez por despedida de Said Palao en Colombia. (Foto: Instagram)
Tammy Parra habría puesto fin a su relación con Diego Rodríguez por despedida de Said Palao en Colombia. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La separación entre Tammy Parra y Diego Rodríguez vuelve a tomar relevancia tras nuevas versiones difundidas en el programa Magaly TV La Firme. Según lo expuesto por la conductora Magaly Medina, el fin de la relación estaría vinculado a lo ocurrido durante la despedida de soltero de Said Palao en Colombia.

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