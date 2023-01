Christian Domínguez reveló hace algunos días que su proceso de divorcio con la peruana que radica en Estados Unidos, Tania Ríos, estaba en la parte final y solo faltaban algunos detalles; sin embargo, su aún esposa salió al frente para desmentir que alguien se haya comunicado con ella para firmar el divorcio.

En una reciente entrevista con Magaly TV, la firme, Tania Ríos aseguró que nadie del entorno de Christian Domínguez se ha comunicado con ella y que desconoce todo al respecto.

“Si él quisiera divorciarse ayer, anteayer, hace un año o dos, si hubiera querido hacerlo, ya lo hubiera hecho y no lo ha hecho”, respondió Ríos al ser consultada sobre su proceso de divorcio de Christian Domínguez.

“Él sabe cómo ubicarme, como encontrarme. Si a él le interesa contactarme y saber de mí, él conoce a mi familia, tenemos amistades en común”, añadió.

Asimismo, Tania Ríos negó que le haya pedido dinero al cantante de cumbia a cambio de firmar los papeles del divorcio. “Me molesta que me hacen quedar como me estoy corriendo, que no quiero firmar, como que me niego a un divorcio”, aclaró.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

Durante el estreno de la nueva temporada de “América Hoy”, el cantante Christian Domínguez se refirió al largo proceso de divorcio que atraviesa y contó que el trámite ya está hecho y que, luego de más de cinco años, por fin llegará a su fin.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, contó Domínguez.

Christian Domínguez ya cuenta los días para divorciarse con Tanía Ríos pero no precisamente para contraer matrimonio con Pamela Franco sino para que en su DNI figure como divorciado. "Tengo que ordenar muchas cosas, nuestra prioridad es tener algo propio grande" afirmó el conductor de 'América Hoy'. (Fuente: América TV)