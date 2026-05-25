Christian Domínguez suele ser bastante cuestionado por sus exparejas; sin embargo, apareció Tania Ríos para defender al cantante y aclarar que, para ella, es el hombre perfecto. La exesposa del cantante sorprendió con sus declaraciones sobre el hombre al que considera su “primer amor”.

Tania Ríos apareció en el podcast “Showpe”, donde habló sobre su matrimonio con el líder de la Gran Orquesta Internacional. Lejos de las críticas que suele recibir el cantante de parte de sus exparejas, su exesposa decidió hablar sobre la otra cara de la moneda, asegurando que con ella siempre fue una gran pareja.

En la entrevista, Tania Ríos admitió que Christian Domínguez marcó una etapa importante de su vida y que, pese a su distanciamiento, aún mantiene sentimientos hacia su exesposo, quien fue su “primer amor” y tuvo un gran significado en su vida.

Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, sale en defensa del cantante: "Él fue perfecto". (Foto: Captura de YouTube / "Eso Hablalo")

“Lo quise mucho, me enamoré, fue mi primer amor, mi primer todo como lo dije alguna vez, mi primera ilusión, mi primer beso, lo quiero mucho a Christian, es muy importante en mi vida, siempre lo será, el hombre de tu vida ahí marcado”, expresó con emoción Tania Ríos.

“Te voy a decir en mi opinión lo que pienso de Christian, que tiene un corazón tan bonito que de la misma forma que le habla a su mamá, le habla a mi mamá, a tu mamá, a todas las madres del mundo, con el mismo amor que abraza a un niño, abraza a los de él, cuando uno necesita amor, uno se siente solo y uno le dice: ‘Yo te quiero, te amo’, él se apapacha a eso, él no es malo... Él nunca me hizo nada malo”, agregó.

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Las declaraciones no terminaron ahí. El reportero del citado podcast le preguntó a Tania Ríos si es que había considerado la posibilidad de retomar su romance con Domínguez, a lo que respondió sin titubear que, si ambos estuvieran solteros, ella no tendría problemas para volver con el cantante de cumbia.

El edicto matrimonial fue publicado el 15 de mayo en un diario local | Foto: Archivo GEC

“Si estoy soltera, sí, aquí el malo no fue él conmigo, en mi experiencia, él fue bueno, él fue fiel, él fue lindo, él fue perfecto, en mi experiencia... Fue bonito lo que duró, él fue muy bueno”, acotó.

Cabe resaltar que las declaraciones de Tania Ríos han tomado por sorpresa a más de uno, ya que, hace algunas semanas, Karla Tarazona anunció sus planes de matrimonio con Christian Domínguez. El líder de la Gran Orquesta Internacional aún no se ha pronunciado al respecto.