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Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, sale en defensa del cantante: "Él fue perfecto". (Foto: Captura de YouTube / "Eso Hablalo")
Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, sale en defensa del cantante: "Él fue perfecto". (Foto: Captura de YouTube / "Eso Hablalo")
Por Redacción EC

Christian Domínguez suele ser bastante cuestionado por sus exparejas; sin embargo, apareció Tania Ríos para defender al cantante y aclarar que, para ella, es el hombre perfecto. La exesposa del cantante sorprendió con sus declaraciones sobre el hombre al que considera su “primer amor”.

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