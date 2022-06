Tatiana Calmell, quien fue coronada como Miss Perú International en la final del certamen Miss Perú, contó sus emociones tras la coronación de Alessia Rovegno. La modelo aseguró que se sintió abrumada con la decisión del jurado porque ella sentía que la corona iba a ser suya.

En entrevista con el diario Trome, la modelo agradeció el apoyo que ha recibido a través de sus redes sociales; sin embargo, no pudo ocultar su malestar luego de no ser elegida como la nueva Miss Perú Universo.

“He leído mucho sobre el apoyo de la gente, estoy muy agradecida y sorprendida, porque yo sentía que era mío (la corona) pero así es la vida, así suceden las cosas y todo cambia. Aceptó este reto con mucha responsabilidad”, dijo sobre su elección como Miss Perú Internacional.

“Estoy con muchas emociones revueltas por dentro debo decir. En la mañana fue difícil para mí, debo admitirlo, pero estoy aquí asumiendo mi responsabilidad y con las ganas de crecer y avanzar”, añadió Tatiana Calmell.

Asimismo, Tatiana se disculpó con sus fans porque tras perder la corona del Miss Perú Universo decidió no responder los mensajes de su celular, aunque reconoció que pronto contestará todas las muestras de cariño.

“No he tenido muchas ganas de agarrar mi celular honestamente y quería más como disfrutar el momento, concentrarme en lo que me toca hacer ahora y paso a paso, creo que todas estamos aquí para aprender y me gustaría más tolerancia entre todos, no chancar a una, las cosas están hechas y hay que avanzar”, precisó la modelo al citado medio.