La modelo Alondra García Miró debutará como actriz en “Te volveré a encontrar”, telenovela que será estrenada el 20 de abril por las pantallas de América TV. Su productor Miguel Zuloaga señaló que la modelo no decepcionará en su primer protagónico.

“Ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que la gente se va a dar cuenta del nivel de compromiso que le ha puesto al personaje”, afirmó en una entrevista al Diario Correo. “Quizá le falta mucho camino por recorrer, sí, pero yo creo que no va a decepcionar y que a mucha gente le va a gustar”, añadió.

Zuloaga afirmó que cuando la modelo pasó el casting, él notó su potencial, por lo que contrató a Norma Martínez y Sergio Galliani para que la ayudaran.

“Sentí que tenía condiciones. Sabía que tenía que pulirla y trabajar mucho en su actuación. Nunca le aseguré que iba a tener el papel. Ella aceptó las condiciones, trabajo muchísimo en los talleres y está como protagonista”, agregó.

Otro de los detalles que dio el productor es que la novela no salía porque no había espacio. “No ha sido por nadie en especial. Ni por Nicola (Porcella) ni por nadie. Ahora, él se preparó y su desempeño sorprendió a todos. Estuvimos contentos”, sentenció Zuloaga por el papel que tiene el ex integrante de “Esto es Guerra”.

