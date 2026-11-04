La artista prefirió no contratar servicios externos y dejó la elaboración del atuendo a la madre de su pareja | Foto: Archivo EC
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Por Redacción EC

La modelo peruana Tefi Valenzuela confirmó que contraerá matrimonio con su prometido estadounidense Brennan Sim en la ciudad del Cusco en 2027, luego de recibir la propuesta de matrimonio en una reunión que contó con la presencia de sus padres y familiares cercanos.

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