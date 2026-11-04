La modelo peruana Tefi Valenzuela confirmó que contraerá matrimonio con su prometido estadounidense Brennan Sim en la ciudad del Cusco en 2027, luego de recibir la propuesta de matrimonio en una reunión que contó con la presencia de sus padres y familiares cercanos.

Durante su participación en los Premios Heat celebrados en Puerto Vallarta (México) la artista arequipeña detalló que la elección de la Ciudad Imperial responde a sus raíces familiares y al deseo de mostrar la cultura peruana a los parientes de su novio.

Tefi Valenzuela confirmó su compromiso tras compartir una romántica fotografía en la que presume el gran anillo que le dio su pareja. (Foto: Instagram / @tefivalenzuela)

En ese sentido, reveló que su suegra confeccionará el vestido que lucirá en la ceremonia. “Mi suegra es diseñadora, ella me lo va a hacer”, contó Valenzuela al ser consultada sobre los preparativos.

Respecto a la locación elegida para el festejo, la intérprete precisó que la decisión se encuentra vinculada a la historia de su entorno directo.

“Tú sabes que mi familia es de Cusco y mi mamá también. Entonces va a ser muy bonito estar en un lugar increíble, porque Cusco es para el mundo. También quiero motivar a muchos de los familiares de mi novio a que vengan a conocer esta riqueza”, manifestó.

Por otro lado, Valenzuela no descartó la posibilidad de convertirse en madre en el futuro, aunque precisó que por el momento prioriza su desarrollo profesional y los compromisos de su carrera musical.

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