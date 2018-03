Teri Hatcher: ¿La actriz está en la ruina y vive en una camioneta?

La actriz Teri Hatcher, famosa por series como "Desperate Housewives" (Esposas desesperadas) se pronunció en torno a las especulaciones que aseguran que se encontraría en la ruina y viviendo en una camioneta.

En declaración a la cadena inglesa KTKLA, Hatcher negó dicha versión y lamentó que se difunda una información errada sobre su vida.

“En la portada (de Star Magazine) había un artículo que dice exactamente -que es totalmente absurdo- que estoy arruinada y en la calle y que vivo en mi furgoneta”, sostuvo la actriz.

“Es totalmente falso. No estoy en la ruina. He invertido muy bien mi dinero. No estoy en la calle y no vivo en mi furgoneta”, aseguró Hatcher, de 53 años de edad.

Teri Hatcher dijo que la referida publicación la captó cuando viajaba en su vehículo por una playa de Los Ángeles (Estados Unidos), durante las grabaciones de su serie de YouTube titulada "Van Therapy".

“Hace un par de semanas, la revista se puso en contacto con mi publicista para contarle: ‘Tenemos unas fotos de unos paparazzi de Teri en la playa’. Yo estaba grabando para mi serie. Dijeron que iban a lanzar la historia de que estoy arruinada y pienso que incluso usaron la palabra suicida, sin techo y demás", refirió la actriz.

"Y mi abogado y mi publicista dijeron: ‘Categóricamente no es verdad, no puedes publicar eso, está haciendo un show para YouTube, es su camioneta, tiene muchas casas en muchos estados a lo largo del país. Esto no tiene que ver con la verdad’, y ellos siguieron adelante de todos modos”, acotó.

Finalmente, Hatcher explicó qué la motivó a enfrentar al medio y desmentirlo.

“Creo que alguien tenía que decir que eso no se puede hacer. No puedes lanzar mentiras dolorosas de forma atroz y con una historia tan ridícula. Es un tipo de acoso que no se puede tolerar", remarcó la artista.