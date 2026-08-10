Milena Zárate y Lucecita Ceballos se quiebran por terremoto en Colombia. Foto: composición/captura de pantalla
Milena Zárate y Lucecita Ceballos se quiebran por terremoto en Colombia. Foto: composición/captura de pantalla
Por Redacción EC

Colombia fue sorprendida esta mañana por un terremoto de magnitud 7.4 que provocó el colapso de decenas de edificaciones y dejó graves daños, además de numerosas víctimas mortales. La emergencia también generó preocupación en Perú, especialmente entre las artistas Milena Zárate y Lucecita Ceballos, quienes se mostraron visiblemente afectadas por la devastadora noticia.

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