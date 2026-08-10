Colombia fue sorprendida esta mañana por un terremoto de magnitud 7.4 que provocó el colapso de decenas de edificaciones y dejó graves daños, además de numerosas víctimas mortales. La emergencia también generó preocupación en Perú, especialmente entre las artistas Milena Zárate y Lucecita Ceballos, quienes se mostraron visiblemente afectadas por la devastadora noticia.

La primera de ellas publicó un video en el que se mostró vulnerable y contó que, por fortuna, sus familiares se encuentran bien y fuera de las zonas más afectadas. “Mis allegados se encuentran en otro lugar, por donde viven solo se han caído algunas cosas, nada de consideración”, explicó la cantante.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y pidió a las personas que se unan para ayudar a Colombia, país que acaba de ser golpeado por un fuerte movimiento telúrico.

LEE MÁS: ¿Cuántos años le lleva Janet Barboza a su novio empresario? La conductora revela la diferencia de edad

Por su parte, Lucecita Ceballos se quebró en el programa ‘Arriba mi gente’ al ver los videos que circulan en redes sociales, en los que se observa a personas corriendo para ponerse a salvo.

La preocupación la embargó aún más porque sus familiares se encuentran en Colombia; sin embargo, logró comunicarse con ellos mediante una videollamada, lo que le permitió saber que estaban bien y recuperar la tranquilidad.

“Gracias a Dios he hablado con mis seres queridos, pero están muy nerviosos porque nunca habíamos vivido un terremoto . Lamentablemente las réplicas han seguido y lo más aterrador ha sido la duración del sismo, se sintió una eternidad”, comentó entre lágrimas.

VIDEO RECOMENDADO