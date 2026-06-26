Ante la conmoción por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio, de magnitudes 7.5 y 7.2, que dejó decenas de fallecidos y miles de heridos, la modelo venezolana Rossy Torrealba, integrante del programa cómico “El Reventonazo de la Chola”, informó que busca a varios familiares desaparecidos.

“Hay mucha gente desaparecida y es desesperante porque hay amigos y familiares de los que no sabemos nada” , manifestó durante una entrevista con Trome.

La Guaira exige auxilio: buscan sobrevivientes entre ruinas

Asimismo, lamentó las graves dificultades que enfrentan los equipos de emergencia para asistir a víctimas. Y es que, según detalló, las labores de rescate avanzan con lentitud debido a las condiciones críticas en su país.

“Muchos adultos mayores no han podido salir de edificios que colapsaron por completo y, lamentablemente, debido a la situación que vive Venezuela los rescates avanzan con muchas dificultades y demoras”, acotó.

Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.

Finalmente, Torrealba se refirió a sus padres, residentes en el estado de Lara, una de las zonas más afectadas por el sismo según dijo, afirmando que su madre sufrió una descompensación médica tras el movimiento telúrico.

De igual manera, señaló que otros de sus parientes residentes en Caracas se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie debido al temor generalizado por nuevas réplicas.

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