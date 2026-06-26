Agregó que varios ancianos no lograron evacuar los edificios colapsados y que, debido a las condiciones del país, las labores de rescate se han vuelto más complejas. | Foto: Archivo GEC
Agregó que varios ancianos no lograron evacuar los edificios colapsados y que, debido a las condiciones del país, las labores de rescate se han vuelto más complejas. | Foto: Archivo GEC
/ GESAC > BRITANIE ARROYO
Por Redacción EC

Ante la conmoción por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio, de magnitudes 7.5 y 7.2, que dejó decenas de fallecidos y miles de heridos, la modelo venezolana Rossy Torrealba, integrante del programa cómico “El Reventonazo de la Chola”, informó que busca a varios familiares desaparecidos.

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