Thaísa Leal dio primera entrevista junto a Doña Peta y confesó esto sobre Paolo Guerrero

La nutricionista brasileña Thaísa Leal dio por primera vez una entrevista con un canal de televisión peruano. Y lo hizo junto a Petronila Gonzales, madre de Paolo Guerrero, su enamorado futbolista.

En el programa "En boca de todos", la joven experta en nutrición se animó a brindar algunos detalles muy personales sobre su vínculo con el goleador del Flamengo de Brasil.

"Yo a él lo llamo príncipe", reveló sonriente. "Y él me dice 'amor'", añadió.

Thaísa Leal se mostró muy cercana a Doña Peta e incluso confesó que esta le enseñó a preparar lomo saltado, un plato que le gusta mucho a su enamorado.

A su turno, la progenitora del goleador peruano destacó que la nutricionista "es una buena persona con proyectos", algo que ella apoya en general.

"A ella la veo como una chica buena que está aprendiendo y hace sus cosas. Si ella quiere a mi hijo, le doy mi bendición", señaló Gonzales.

SOBRE LA BUENA NOTICIA DEL TRIBUNAL SUIZO

En la parte final de su entrevista con "En boca de todos", Thaísa Leal se refirió a cómo Paolo Guerrero recibió la noticia del tribunal suizo de suspender su sanción para permitirle así jugar el Mundial Rusia 2018.

"Él me dijo la noticia y yo hice como una fiesta, pero luego me dijo 'es mentira'. Y yo me quedé callada", indicó.

Thaísa Leal tiene previsto permanecer en Lima "hasta que Paolo regrese a Lima", es decir, cuando Perú quede eliminado del Mundial Rusia 2018.

"No puedo estar con él todo el tiempo pero me doy tiempo de visitarlo", señaló la joven brasileña.