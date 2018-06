Thaísa Leal narró detalles de su romance con Paolo Guerrero en una extensa entrevista con la revista "Cosas Perú". La nutricionista brasileña describió cómo conoció al delantero nacional, así como el buen momento en que se encuentra la relación.

Thaísa y Paolo se conocieron por casualidad, en una cena a la que ambos fueron invitados.

“Yo no iba a ir, estaba en pijama, ya durmiendo”, describió Thaísa a la referida publicación, sobre la noche en la que conoció al delantero nacional. “¡Vamos! Va a estar bueno”, le dijo su amiga.

“Creo que hay un montón de relaciones en las que las personas están casadas y no se llevan bien, y enamorados que tienen una relación increíble. Pienso que esto es lo más importante: tener una relación buena, y nosotros la tenemos”, dijo la joven de 25 años. “¿Qué va a pasar? No lo sé, dependerá de nosotros, de si queremos dar un nuevo paso, pero no creo que los rótulos que le ponemos a la relación sean lo más importante”, agregó sobre la posibilidad de matrimonio.

Thaísa Leal en entrevista con la revista "Cosas Perú". (Video:YouTube)

Sobre los problemas que alguna vez los llevó a distanciarse, Thaísa contó que la confianza y el saber escuchar fue determinante para superarlos.

“Creo que es importante hablar, y también saber pelear, respetarse, escucharse. Pienso que con el tiempo estamos haciendo esto mejor. Nos estamos conociendo más, confiando más en nosotros. Pasamos cosas malas en su vida, en sus temas profesionales, y en mis temas personales, con lo de mi mamá. Creo que todo esto nos ha ayudado a unirnos como pareja. Él me apoya muchísimo. Mi mamá ama a Paolo, tanto que algunas veces está molesta y no habla conmigo, pero sí con él”, sostuvo.

Entre otras cosas, la novia de Paolo Guerrero describió cómo es un día perfecto juntos y reflexionó sobre cuánto ha madurado en aspectos del amor.

“Cuando estamos juntos, la pasamos muy bien, siempre riéndonos. Comemos ‘pipoca’ (pop corn), jugamos pelota y nos hacemos cosquillas: ese es nuestro día perfecto”, dijo.

"Creo que lo que cambia para mejor es la madurez, las actitudes, la forma en que miras las cosas, el modo en que encaras una pelea, en que hablas con la otra persona y pones las cartas sobre la mesa. Mi forma de amar no cambia”, acotó la joven brasileña.

Los últimos meses han sido los más duros para la joven, pues su madre fue diagnosticada con cáncer y al mismo tiempo Paolo Guerrero fue suspendido.

“Cada veintiún días era su quimioterapia; dormía con ella en el hospital. Creo que esta ha sido la etapa más difícil de mi vida", remarcó Thaísa.

La nutricionista se prepara para lanzar su libro en formato digital: “Vida sana, por Thaísa Leal”.