"The Big Bang Theory" ya tiene fecha de estreno para su temporada 12

La temporada 12 de "The Big Bang Theory" ya tiene fecha de estreno. La CBS anunció que la exitosa comedia verá la luz el lunes 24 de septiembre, al igual que el 'spin-off'-precuela, "El joven Sheldon".

Todavía no se ha confirmado si la décimo segunda temporada de la exitosa sitcom protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco y Johnny Galecki será la última.

En el panorama actual de la ficción para TV estadounidense, pocas series superan los 100 episodios, muchas menos los 200 e incluso menos se mantienen al aire por más de una década. "The Big Bang Theory" cumple todo eso, por lo cual no extraña que el elenco y productores deban responder siempre si la próxima temporada será la última.

Escena de "The Big Bang Theory". (Video: YouTube)

Por otro lado, la CBS también ha anunciado fecha de estreno de sus nuevas series: "Magnum P.I." (24 de septiembre), "FBI" (25 de septiembre), "Murphy Brown" (27 de septiembre), "God Friended Me" (30 de septiembre), "The Neighborhood" y "Happy Together" (1 de octubre).