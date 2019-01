Thelma Fardin rompió silencio y le respondió a su hermana

Una semana después de que su hermana, Carla Lescano, asegurara que no creía en su denuncia por violación contra Juan Darthés , Thelma Fardin rompió el silencio. Y lo hizo en una entrevista con Andy Kusnetzoff, en su programa radial Perros de la Calle.

"Por supuesto que me duele. Es duro porque mi hermana es otra víctima. Y lo peor es que la están tratando de utilizar para deslegitimar algo usando lo biológico. No deja de ser una opinión. Traté de procesar eso estos días comprendiendo que a ella esto le sirvió porque está pudiendo contar su dolor ", aseguró la actriz en referencia a las declaraciones de Lescano.



"De ninguna manera me corresponde a mí hablar sobre eso, es su historia", añadió.

Lescano es hermana de Fardin por parte de madre y fue violada en su infancia por el padre de la actriz . Por ese motivo, su madre perdió su custodia cuando ella tenía 12 años y fue criada por su tía materna. "Es muy desagradable ver que la utilizan. Si la Justicia llama a toda mi familia a declarar, irá toda mi familia a declarar", dijo.



Además, la actriz señaló que no mantiene una relación fluida con Lescano y que no se comunicó con ella a partir de su testimonio. "No habló conmigo, realmente no tenemos mucho vínculo hace mucho tiempo. Nos vimos un puñado de veces en mi vida", explicó. Y, luego, tuvo palabras de elogio para su madre: "Mi mamá es muy fuerte, pero obviamente en todo esto que contó mi hermana, mi mamá también es una víctima. Es una sobreviviente".



"Es muy banal hacia donde quieren llevar el foco. Realmente a mí me parece que lo que sucedió a nivel social, ya sucedió", dijo sobre las repercusiones que tuvo la denuncia contra Darthés radicada en Nicaragua, el lugar en el que Fardin asegura que ocurrió la violación en 2009, durante una gira de Patito Feo. "Con respecto a la causa, yo esta semana me hice pericias y es muy difícil, porque estás todo el tiempo reviviendo la situación, tu historia", indicó.



LO QUE DIJO LA HERMANA

"No creo que Darthés haya violado a Thelma (...) Mi hermana tiene problemas psiquiátricos". Con esas palabras, Lescano opinó sobre la denuncia de su hermana, durante una entrevista con una radio cordobesa.



"Sé que ella hubiese contado esto y hecho esto [la denuncia] mucho tiempo antes si hubiese sido verdad y está claro que no es una verdad, que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella lo quiso avanzar, pero estoy segura que él no la violó", añadió.

Tras las declaraciones de Lescano, Fernando Burlando, abogado de Darthés, dijo querer saber "qué opinan los que detractaron" al actor. La representante legal de Fardin, Sabrina Cartabia, explicó que el testimonio procesalmente constituye una prueba muy débil. "Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido en Nicaragua", señaló en un comunicado.



(Con información de La Nación de Argentina / GDA)