Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista Jefferson Farfán, volvió a ser el centro de atención mediática luego de participar en el programa 'La Noche Habla‘, emitido por Panamericana Televisión. Allí compartió panel con los influencers Ric La Torre y Tracy de Juanjuí, y la modelo y conductora Tilsa Lozano, con quien protagonizó un momento tenso que no pasó desapercibido.

Ramírez, quien recientemente causó revuelo con sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’, abordó nuevamente la compleja relación que mantuvo con Farfán, marcada por lo que describió como maltratos psicológicos y una constante ambigüedad emocional. “La gente me critica por no poner límites, pero había sentimientos de por medio, estaba en un momento vulnerable” , explicó.

En respuesta, Tilsa Lozano tomó la palabra y, aunque mostró cierta empatía con la situación de Darinka, también fue directa. “Yo estuve en tu pellejo. He sido una mujer engañada múltiples veces. Yo me ilusioné. A mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían. Yo siento que él (Jefferson Farfán) no te mintió, en todo momento fue claro contigo, y la ilusión vino de tu parte ”, sostuvo la exmodelo, recordando sus propias experiencias sentimentales.

Ramírez se defendió afirmando que, aunque Farfán decía no querer una relación formal, su comportamiento era contradictorio. “Seguía viniendo a mi casa, me llamaba, estaba pendiente… Si solo quería ver a su hija, podía venir y luego irse. Pero no era así ”, comentó.

Tilsa insistió en que era importante distinguir entre un engaño y una autoilusión: “ Hay una diferencia entre que te mientan y que tú te autoilusiones. A mí me vendieron una historia, pero en tu caso, creo que él fue sincero”.