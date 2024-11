¡Unieron fuerzas! La exmodelo peruana Tilsa Lozano se presentó junto a la cantante Pamela Franco en un evento musical, donde le aconsejó aprovechar económicamente el escándalo de su relación el futbolista Christian Cueva, quien estuvo presente en la celebración, atento al concierto de Franco.

Por ello, al ser consultada por los medios de comunicación presentes, la ex Vengadora dijo que Pamela López debe ignorar los comentarios en su contra y concretar más presentaciones musicales. “ Ahí todos están facturando, hasta los que rajan de ellos ganan, así es la vida del espectáculo, que facture nomás” , dijo a Trome.

De otro lado, Tilsa respaldó a Pamela en su relación con Christian Cueva, deseándoles que sean felices, ya que todas las partes involucradas en la polémica tuvieron culpa, según Lozano. “Cada uno tiene que vivir su vida, si analizamos profundamente la situación creo que realmente no hay buenos ni malos”, añadió.

Hace como diez años, Tilsa estuvo en el centro de la polémica por su relación con el futbolista Juan Manuel Vargas, quien estaba casado con Blanca Rodríguez, lo que le valió ser señalada como “la amante”. Al opinar sobre la situación de Pamela, Tilsa añadió con franqueza: “[...] Pues todos han cojeado alguna vez del mismo pie... que sean felices, que sigan adelante y que todo lo que haya sucedido que valga la pena”, expresó.

Finalmente, Lozano reveló su deseo por colaborar musicalmente con Pamela Franco, en una canción dedicada al desamor, por lo que estaría dispuesta a prepararse vocalmente. “Si hablamos de marketing la canción que se lance sería de desamor, vende más, mira a Karol G, Shakira, lo que vende es el desamor”, indicó.

A pesar de respaldar el romance entre Pamela Franco y Christian Cueva, Tilsa Lozano dejó en claro que las críticas no le afectan. “No me derrumbaron cuando tenía 20 años, imagínate ahora con dos hijos hermosos y un esposo que me ama”, afirmó con seguridad.