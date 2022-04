En entrevista para el bloque “América Espectáculos”, Tilsa Lozano fue consultada sobre las críticas que recibió por opinar sobre los ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

“Te dicen que no tienes autoridad moral para hablar sobre infidelidad. ¿Qué puede decir sobre eso?”, interrogó el reportero a la modelo.

La exconductora de televisión manifestó que todos tienen libertad de opinar respecto a lo que quieran.

“Bueno, no sé. Yo podría decir que cuando alguien ve a alguien borracho o en juerga y opina, yo también podría decir que no tiene autoridad moral para hablar sobre ciertas cosas. Entonces, yo creo que cada uno haga lo que quiera y que hable lo que quiera”, contestó la exconductora.

Al ser consultada sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad a su futuro esposo, el empresario Jackson Mora, Tilsa respondió tajantemente: “Bueno, que agarre sus chivas y chau, chau. (¿Medias tintas?) No, yo ya estoy grande para esas cosas, ya está”.

Finalmente, la figura de televisión adelantó que se casará con sus ahorros y no por canje. “Tengo que juntar para el matrimonio, hay que hacer caja chica. ¿Tú qué crees, que yo me voy a casar por canje? No, no me voy a casar por canje, prefiero con la de nosotros”, respondió entre risas.

Tilsa Lozano no aceptaría una nueva infidelidad.