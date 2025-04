Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Tilsa Lozano rompió su silencio sobre su divorcio con Jackson Mora y acusó públicamente a los reporteros del programa de Magaly Medina de acosarla a ella y a sus hijos en plena playa, en busca de declaraciones sobre su separación.

La conductora de La Noche Habla denunció que incluso su hija de solo 9 años se enteró del quiebre familiar a través de uno de los reporteros de Magaly TV La Firme, quien no tuvo reparos en revelárselo antes de que ella pudiera hablarlo con la menor.

“A mí como a él nos persiguen mañana y noche (…) Y mi hija de 9 años se enteró de mi separación por un reportero y los tengo grabados y eso no se hace señora, no se cruza límites. Conmigo lo que quieran. Esa parte es la que más me duele“, expresó, con lágrimas en los ojos.

mira el video La exvengadora dijo tener grabado a los reporteros de la urraca atormentándola frente a sus hijos. / Video: Magaly TV La Firme.

Tilsa aseguró no tener problema en responder preguntas sobre su vida personal, pero exigió respeto cuando está con sus hijos.

“A mí díganme lo que quieran, pero hay que tener cuidado y enseñarle a la gente que está a tu poder que con los niños no, eso no se hace. Vayan, persíganme, síganme, pero por lo menos respeten la privacidad de mis hijos ”, sentenció.

Finalmente, la exvengadora dejó claro que esta será la primera y última vez que hable públicamente sobre su divorcio con Jackson Mora. Explicó que no lo había hecho antes porque necesitaba tiempo para procesar la situación.

“Ahora estamos en un proceso de divorcio y dejaré que el tiempo sane las heridas internas. No se asombren si me ven un día comiendo con él. Mis relaciones las termino bien. Le deseo lo mejor. Él es una buena persona. Acá no hay malos. Es lo único que voy a decir al respecto”, concluyó.