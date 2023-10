La modelo peruana Tilsa Lozano compartió que celebrará próximamente su primer año de bodas con su esposo, el empresario Jackson Mora, así lo dijo en una entrevista con el diario Trome.

“Mi vida de casada va bien, ahorita ya cumplimos un año (de matrimonio con Jackson Mora), así de rápido se ha pasado el tiempo”, comentó Lozano.

No obstante, la conductora de televisión afirmó también que durante el inicio de su matrimonio tuvo miedo a la convivencia, pero pudo superarlo. “[...] Ese miedo quedó a un lado. Hemos fluido muy bien con Jackson”, sentenció la influencer.

¿Tilsa Lozano descartó una crisis en su matrimonio?

Por otro lado, Tilsa Lozano habló de la supuesta crisis matrimonial que tenía tras el regreso de la polémica entorno al amorío que tuvo con Juan Manuel Vargas en el pasado. Sin embargo, Lozano descartó ese rumor e indicó que su matrimonio está en una buena etapa.

“Siempre recibo las críticas de igual manera porque no me importa las críticas, sino de quien viene”, comentó la integrante de la cuarta temporada de El gran chef: Famosos.

Tilsa Lozano y su regreso a la televisión con “El gran chef”

La cuarta temporada de “El gran chef: Famosos” tendrá la participación de Tilsa Lozano, por lo que destacó su emoción y que es una oportunidad para ella. Respecto a las críticas que recibe en redes sociales, la modelo comentó:

“Siempre habrá comentarios lindos y feos. Tengo 20 años en esto (televisión peruana), sigo con gente que me quiere y gente que no, pero las personas que no te quieren también te ven para criticarte”, sentenció.

“Ya han conocido mi lado de ‘vengadora’, de la chica sexy de 20 años, como jurado en un programa, pero ahora verán una nueva faceta de Tilsa, que es la más humana, maternal y que estará en un programa para la familia”, complementó.