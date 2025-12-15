Tilsa Lozano protagonizó una nueva entrevista en “El valor de la verdad”, cuya segunda parte estrenó el pasado domingo 14 de diciembre. Esta vez, la popular ‘Tili’ respondió 21 preguntas y se llevó el premio mayor; sin embargo, no fue antes de hacer una sincera confesión.

En la pregunta 21, la que haría que Tilsa Lozano se llevara a casa el premio de S/50 mil, Beto Ortiz preguntó: “¿Amas a ‘Miguelón’?”. Ante esto, ‘Tili’ sorprendió al responder un contundente “sí”.

Ante la respuesta, Beto Ortiz y los acompañantes de Tilsa Lozano quedaron sorprendidos. El conductor replicó: “O sea que estando casa con Jackson (Mora), seguías amando a ‘Miguelón’”.

Tilsa Lozano feliz al decir que "ama" a Miguel Hidalgo.

Cabe resaltar que Tilsa Lozano no dio más detalles en la emisión de “El valor de la verdad”; sin embargo, amplió su respuesta detrás de cámaras, aclarando cuál es el verdadero sentimiento que tiene hacia su expareja.

“Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres. Lo amo”, precisó.

Miguel Hidalgo a Tilsa Lozano por el Día de la Madre: “Señora, mi agradecimiento, gratitud y respeto por haberme dado lo que más amo”

De esta manera, Tilsa Lozano cumplió una nueva jornada en “El valor de la verdad” y respondió de forma contundente las 21 preguntas del formato. Finalmente, se llevó a casa el premio de S/50 mil.