La modelo Tilsa Lozano ya cuenta los días para su matrimonio en noviembre con el luchador Jackson Mora. Si bien ya casi tiene todo listo para su ceremonia, algunos planes tendrán que esperar un tiempo más.

Y es que, en una reciente entrevista con América Espectáculos, la popular ‘exvengadora’ sorprendió al revelar que no celebrará su luna de miel inmediatamente después de su boda ya que se cruza con eventos familiares y trabajo.

“Teníamos planeado hacerlo inmediatamente, pero está muy cerca al cumpleaños de mi hija. Además, Jackson en diciembre tiene varios eventos de los cuales algunos algunos son internacionales y va a tener que estar allá también, posiblemente en México”, contó Lozano.

“Lo que vamos a hacer es que en enero, que es un mes más tranquilo para ambos, ya después de fiestas y todo irnos. Quiero algo bonito, chiquito e íntimo que dure para siempre”, agregó la modelo, quien se casará en noviembre con el también promotor de eventos.

Por otro lado, Tilsa Lozano desmintió que su matrimonio vaya a ser por canje. Según dijo, ellos están invirtiendo su dinero para que todo salga según lo han planeado, pero descartó que vaya a hacer promoción de alguna marca.

“Prefiero yo con nuestra plata hacerlo. ¿Qué podría ser canje? Por ejemplo, César me va a maquillar y no me va a cobrar porque es mi amigo y me lo está regalando, si a eso lo quieren llamar canje está bien, pero no es que voy a hacer promoción de alguna marca de la comida o cosas así”, aseguró.