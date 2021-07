Tilsa Lozano rompió su silencio y le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien días antes en su programa señaló que Tilsa no tenía “autoridad moral” para pronunciarse sobre el caso de Dalia Durán, ya que la exvengadora era calificada como “la primera amante del Perú”.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la exjurado de “El artista del año” se pronunció sobre lo dicho por Medina en su programa y lamentó que la conductora de “Magaly TV, la firme”, desde “su altar de moralidad”, haya criticado el apoyo que mostró a la madre de los hijos de John Kelvin.

“Es increíble seguir viendo a una mujer despedazando a otras mujeres. Una cosa es el ‘chongo’, la sorna y otra andar juzgando y desvalorizando a las mujeres. Juzgándolas desde algún altar de moralidad donde se ha subido la señora y encima, por historias viejas, condenando como si ella fuera un ejemplo y como si nadie tuviera el derecho de cambiar, mejorar, aprender a amarse y valorarse con el tiempo de la lección que nos deja la vida”, expresó Tilsa.

“Que su vida no sea pública no significa que no se digan muchas cosas de ella, que tampoco la dejan bien parada como la súper mujer que quiere hacernos creer que es. Debería pensar el mensaje tan retrógrado que da a las mujeres. Todas tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Y si tiene alguna crítica constructiva para el programa en el cual estuve invitada, puede llamar a la productora que es su amiga y dársela directamente”, añadió.

Como se recuerda, Magaly Medina criticó a Tilsa Lozano por pronunciarse en torno al caso de Dalia Durán, quien recientemente denunció a su esposo John Kelvin. Como resultado, el cantante de cumbia pasará 7 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones del caso.

“Por eso es que a mí me da mucho cólera que ahora, escuchamos voces como las de Tilsa Lozano que se da de gran consejera y opinadora, a qué hemos llegado en la televisión en las mañanas que tenemos que aguantar a estas advenedizas, que alguien les hizo creer que son conductoras de televisión y que deberían de tratar otros temas triviales... que no toquen temas tan sensibles sobre los que ella no tiene la autoridad moral para hacerlo. Todos sabemos quién es Tilsa, la segundona en una relación, que trató por todos los medios de que el hombre la oficializara y nunca lo hizo, cuando el único título que tiene es de ser la primera amante del Perú”, expresó Medina en su programa del último miércoles.

