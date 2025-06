Jackson Mora vuelve al centro de la polémica tras la difusión de un nuevo reportaje del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se le vincula sentimentalmente con la periodista española Laura Fernández. Las imágenes, que incluyen videos y fotografías, revelan encuentros entre ambos mientras él aún estaba casado con la exmodelo y conductora Tilsa Lozano.

El material difundido muestra a Mora y Fernández siendo intervenidos por la policía de tránsito en Lima, el 16 de diciembre de 2023. Consultado por un reportero del programa de Magaly Medina, el empresario negó cualquier relación sentimental y explicó que ella es una amiga que conoció en 2021, durante un evento deportivo en Madrid. “Ella trabaja para UFC Fight Pass y EuroSport. La UFC me envía siempre gente” , dijo.

Fotos y viajes revelan vínculo entre Jackson Mora y reportera española durante su matrimonio con Tilsa. (Foto: Captura/Magaly Tv: La Firme)

Sin embargo, el reportaje exhibe registros que contradicen esa versión. Una de las pruebas más llamativas es una fotografía tomada en abril de 2023, donde Jackson y Laura aparecen cenando en México —época en la que él aún mantenía un vínculo matrimonial con Tilsa. Si bien Mora afirmó que no estaban solos, en la imagen solo se los ve a ellos dos.

Otras imágenes los ubican juntos en Salamanca, España, en fechas que también coinciden con el periodo previo a la separación oficial de la pareja. Según el equipo de investigación del programa, estos viajes habrían ocurrido entre abril de 2023 y noviembre de 2024, lo que aumenta las dudas sobre la supuesta amistad entre Mora y Fernández.

Un reportaje de Magaly TV La Firme mostró a Mora en salidas con Laura Fernández mientras aún estaba casado con Tilsa Lozano. (Foto: Captura: Magaly TV: La Firme)

Ante la controversia, Tilsa Lozano no tardó en reaccionar. Durante su programa ‘La Noche Habla’, visiblemente afectada, compartió su sentir con los televidentes. “A mí lo que me duele es la mentira. Que hasta ayer me escribías ‘te amo, te quiero recuperar’, y todos los días sale algo distinto. No es justo”, expresó con la voz entrecortada.

La exmodelo reveló que en su momento le preguntó directamente a Mora por esa mujer, y él lo negó. Hoy, viendo las pruebas, su percepción cambió por completo.

Aunque insistió en que no busca atacar públicamente a su expareja, Tilsa fue clara en su posición: “No le voy a poner adjetivos calificativos. Pero sus acciones hablan por sí solas. Yo no voy a hablar mal de él y punto. Solo estoy contando la verdad. Y la verdad se contradice con su floro”, concluyó.