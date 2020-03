Tilsa Lozano: ¿Qué dijo ante declaraciones de Blanca Rodríguez?

Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas, habló por primera vez de la relación que el futbolista tuvo con Tilsa Lozano en el pasado, y, como era de esperarse, la modelo fue consultada sobre estas declaraciones.

"No me afecta nada de eso, es algo que pasó hace más de cuatro años. Además, hay cosas más importantes en el país, como la situación de los huaicos e inundaciones", declaró Tilsa Lozano al diario "Trome", que le consultó en específico por la frase: "Juan Manuel se equivocó, pero no se contaminó", en relación al romance que vivió con ella.

La ex conductora de "Amor de verano" aseguró que es muy feliz junto al abogado Miguel Hidalgo Jr. y la hija que tienen en común, por lo que no hay motivos para que toque temas del pasado.

"Yo ya dejé ese tema, a mí no me ven hablando de ellos (…) Ellos saben bien cómo juegan sus fichas. A mí eso no me suma, no lo necesito", añadió Tilsa Lozano.

La ex Miss Reef se mostró extrañada porque, mientras ella intenta dejar el tema completamente detrás "hay otros que siguen queriendo hablar al respecto".

Sin embargo, lo que sí opinó Tilsa Lozano es sobre el nuevo look del futbolista Juan Manuel Vargas. Según dijo, ella espera que Miguel Hidalgo jamás se haga "una huachafada así" en la cabeza.

