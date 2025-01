La exmodelo Tilsa Lozano fue vista el pasado fin de semana en un conocido restobar de Punta Hermosa, al sur de Lima, acompañada de su expareja Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos. La situación llamó la atención porque Lozano participó en la reunión sin su esposo, el empresario deportivo Jackson Mora.

Las imágenes, difundidas por el portal Instarándula, mostraron a Lozano e Hidalgo compartiendo momentos amenos junto a un grupo de amigos. Este encuentro, realizado fuera del entorno familiar, generó múltiples reacciones en redes sociales.

Una usuaria comentó: “No sabía que Tilsa y Miguelón eran tan amigos, pero no veo a Jackson Mora”. Por su parte, Samuel Suárez, creador de Instarándula, expresó: “Lo que sí me sorprende es verlos juntos en un restobar. Una cosa es mantener una buena relación como padres y otra compartir en un ambiente social como amigos”.

Tilsa y Miguel pusieron fin a su relación sentimental en 2018, tras siete años juntos. Según se informó en aquel momento, la ruptura habría sucedido por un escándalo de infidelidad por parte de Hidalgo. Lozano anunció el término de su relación a través de un comunicado, donde priorizó el bienestar de sus hijos.

Tilsa Lozano responde a especulaciones de infidelidad a su esposo





Respecto a las imágenes filtradas, Tilsa publicó un mensaje indirecto en redes sociales, respondiendo a las especulaciones de una posible infidelidad a su esposo, pidiendo que ‘no la estresen’ con temas sin relevancia.

“A mi edad, por favor, dejen de preguntar me sobre lo que me gusta y lo que no me gusta. Me gusta el dinero, y no me gusta no tener dinero. No me estresen”, compartió en Instagram.