Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se separaron. Luego de varios días de rumores, la pareja anunció mediante un comunicado, leído en el programa "Válgame Dios", el final de su relación amorosa.

Como es sabido, la modelo y el abogado enfrentaban una crisis pública tras la difusión, precisamente en el citado espacio de TV, de una serie de grabaciones que registraban las salidas nocturnas de Miguel Hidalgo antes y después de que Tilsa Lozano diera a luz a Mássimo, su segundo hijo en común.

En el comunicado, ambos explican que mantendrán una buena relación por el bien de los pequeños.

Este es el comunicado de Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo:

"A través de este comunicado, queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental, de la cual nos quedan dos hijos maravillosos.



Asimismo, les agradecemos de corazón su interés, consideración y respeto hacia nuestra decisión.



Finalmente, queremos contarles que tenemos una buena relación de padres, por lo cual siempre velaremos y cuidaremos la integridad de nuestros amados hijos."

LA HISTORIA DE UNA RUPTURA

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo iniciaron su romance en 2015, aunque ya se conocían de tiempo atrás. En su momento, la modelo explicó que se sintió atraída por la confianza que emanaba el abogado.

Valentina nació poco tiempo después de que aceptaran su relación ante los medios de comunicación. La niña llegó al mundo en diciembre del 2015 y fortaleció la relación de Lozano con Hidalgo. En 2018 nació Mássimo.

Poco después de que la modelo celebrara el nacimiento de su segundo hijo, el programa "Válgame Dios" difundió los videos que mostraban a Miguel Hidalgo bailando en discotecas antes y después del alumbramiento de su hijo.

En entrevista con Rodrigo González, Tilsa Lozano dijo que, tras ver los videos, había perdido la confianza en su pareja y que ella creía que era mejor poner final a las cosas en situaciones como esa.

"A mí me gusta vivir en paz, estar tranquila, confiar. Para mí esta es una situación difícil porque no sé si voy a volver a confiar, porque a mí estas cosas no me gustan", declaró.

Miguel Hidalgo respondió en una entrevista con Beto Ortiz en la que dijo no sentirse haber traicionado a Tilsa Lozano, pero que hubiera preferido que ambos arreglasen sus problemas en privado.

"Decirle a Tilsa que nosotros vamos a tener amor y amistad por el resto de nuestras vidas. Tenemos un par de hijos lindos y le pido tranquilidad ante hechos que no se acercan a la verdad. Yo estoy aquí limpiando mi honor y el de nuestras familias. Y sobre todo (quiero decirle que las) cosas personales se soluciona a puerta cerrada. Por eso nadie nos va a matar y mucho menos. A puertas cerradas nos podemos decir lo que querramos", explicó.