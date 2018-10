Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo: un amor que se "quebró" | FOTOS

Tres años después de que Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo empezaran su relación, el amor terminó. El problema, desencadenado por un "ampay" al comunicador, resultó ser irreconciliable. "Queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental", indicaron ambos en un comunicado.

A los días de ser revelado la incipiente relación entre ellos, la ex modelo utilizó su cuenta de Twitter para contar lo que sentía. "Lo malo de ser mujer es que no sabes si estás enamorada, loca o poseída por el diablo", comentó por aquella época.

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se conocieron mucho antes de empezar su relación. Ellos fueron solo amigos por un tiempo hasta iniciar su romance de manera formar el 5 de febrero de 2015.

A fines de ese año, nació la primera hija de la pareja, Valentina. La pequeña fue recibida con mucha ilusión y amor. En revistas locales se dejaron ver los orgullos padres junto a la recién nacida.

Pero no todo era felicidad, aunque ya formaban una familia, la ex modelo seguía siendo vinculada por la prensa con el futbolista Juan Vargas, algo que la incomodaba. En el 2017, Tilsa Lozano decidió hablar en el programa "El reventonazo de la chola" sobre este tema. Aclaró que no estaba relacionada de ninguna forma con el ex jugador de la selección peruana.

En ese mismo programa de América Televisión, Miguel Higaldo la sorprendió al presentarse (él no suele salir ante cámaras) y reveló que tenía planeado casarse con ella. Algo que conmovió hasta las lágrimas a la ex 'vengadora'.

"Desde que empezó todo esto, luego cuando nació Valentina, y ahora que ella tiene un año, siempre el matrimonio está en mis planes. Soy de las personas más objetivas, que piensa que eso quizás hoy no es una prioridad porque, para empezar, es un gasto, y ahora tenemos varias cosas para administrar, y tenemos también una hija que es prioridad. Pero de todas maneras, uno de mis objetivos a corto plazo es casarme", dijo en aquella ocasión.



Miguel Higaldo y Tilsa Lozano en el programa "El reventonazo de la chola". (Video: Archivo)

Pasaron unos meses, Valentina creció. La pareja se mostraba feliz en las redes sociales hasta que inicios de 2018 derrocharon más felicidad revelaron que serian padres nuevamente. Esta vez de un niño, al que llamaron Massimo.

Dos meses después del nacimiento de su segundo hijo, la pareja enfrenta una de sus peores crisis. El programa "Válgame Dios" reveló que Miguel Hidalgo fue visto en situaciones comprometedoras con varias mujeres en una discoteca.

Los conductores del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre dijeron que el video fue grabado hace tres meses (mayo), pero que no lo mostraron antes porque la ex modelo se encontraba en las últimas semanas de gestación de su segundo embarazo.



EN VIDEO: Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, en discoteca. (Fuente: Latina)

Ante estas imágenes compartidas en televisión nacional, Tilsa decidió abrirse y comentar sobre su relación. "Yo no te puedo hablar de una infidelidad porque no la veo, pero sí veo una situación incómoda, una situación que a mí, Tilsa Lozano, no me gusta. Hay quienes me dicen: 'pero solo está bailando, no pasa nada'. Y está bien, las personas somos diferentes y no pensamos igual, pero yo no pienso así", declaró en entrevista con el programa "Válgame Dios".

EN VIDEO: Tilsa Lozano confiesa que ya no habla con Miguel Hidalgo. (Fuente: Latina)

Durante la entrevista con Rodrigo González también contó que hasta el momento no ha hablado con Miguel Hidalgo de lo que ocurrió y que siente que le ha perdido la confianza.