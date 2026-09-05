Tilsa Lozano sostuvo que no ha tenido contacto directo con el exdeportista por este tema | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Tilsa Lozano sostuvo que no ha tenido contacto directo con el exdeportista por este tema | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Tilsa Lozano descartó que su incorporación al canal de ‘streaming’ Satélite+, propiedad del exfutbolista Jefferson Farfán, responda a una alianza para enfrentar a la conductora de televisión Magaly Medina.

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