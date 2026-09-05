La modelo Tilsa Lozano descartó que su incorporación al canal de ‘streaming’ Satélite+, propiedad del exfutbolista Jefferson Farfán, responda a una alianza para enfrentar a la conductora de televisión Magaly Medina.

Lozano fue presentada este jueves 3 de septiembre como la nueva conductora del programa ‘Tres al hilo’, espacio que compartirá con Gabriel Calvo y el creador de contenido Mateo Cedrón.

Ante los cuestionamientos sobre una supuesta convocatoria de Farfán para realizar una campaña contra Medina, la modelo aclaró que su contratación fue realizada directamente por la producción del espacio.

“No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias” , sostuvo Lozano a Trome, precisando además que el proyecto se desarrolló durante dos meses y que no ha tenido contacto directo con el exdeportista por este tema.

El programa saldrá al aire este lunes 7 de septiembre y se transmitirá de lunes a jueves, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m.

Mediante sus redes sociales, Lozano expresó estar entusiasmada por el inicio de las emisiones, mientras que figuras como Ric La Torre, Mario Irivarren y el propio Jefferson Farfán saludaron el lanzamiento de esta nueva producción.

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