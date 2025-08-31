Tilsa Lozano se encuentra en una nueva etapa de su vida tras divorciarse de Jackson Mora. Ahora, la conductora de “La noche habla” está reconstruyendo su vida al lado de sus hijos. Eso sí, aseguró que no le cierra las puertas al amor.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Tilsa Lozano habló sobre su actualidad y asegura que, pese a que no le cierra las puertas al amor, no está pensando en volver a casarse.

“Nunca le voy a cerrar las puertas al amor, porque estoy convencida de que sé cómo amo, cuáles son mis valores, que lo doy todo, me imagino que llegará una persona que tenga una forma de amar parecida a la mía”, resaltó Lozano.

Tilsa Lozano recuerda con cariño a Yaco

“Eso no significa que hoy, mañana o más tarde, en dos meses me voy a poner en una relación con alguien, porque ahorita me estoy tomando mi duelo, mi espacio, mi momento para mí y mis hijos. Ojalá que en algún momento llegue un amor precioso, porque es lo que me merezco”, agregó.

Sobre las condiciones de algún pretendiente, la presentadora de televisión aseguró que no es “una cazafortunas”.

Tilsa Lozano. (Foto: Instagram)

“Una cosa es una cazafortunas, otra una mujer de 42 años como yo que tiene su casa y carro propio, un estilo de vida, trabajo, me gusta viajar, me doy mis gustos. No soy una cazafortunas que está buscando un millonario, pero sí alguien que pueda vivir el mismo estilo de vida que yo”, aclaró.