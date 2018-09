Tilsa Lozano tras declaraciones de Miguel Hidalgo: "Es un momento delicado"

Tilsa Lozano fue abordada por las cámaras de "Válgame Dios" luego de que Miguel Hidalgo, su pareja, hablara con Beto Ortiz sobre la crisis que atraviesa su relación.

Como es sabido, el comunicador fue grabado por las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre durante una serie de salidas nocturnas antes y poco después de que Tilsa Lozano diera a su luz a Mássimo, su segundo hijo.

En entrevista con Beto Ortiz, 'Miguelón' dijo que asumía la responsabilidad por su actual distanciamiento de Tilsa Lozano, pero fue enfático al asegurar que no le era infiel a la modelo.

Al respecto, la ex 'conejita' de "Playboy" dijo no querer profundizar más en el tema: "No me provoca hablar de mi vida personal ahorita. Es un momento delicado y prefiero guardar silencio", afirmó.

"No tengo nada que decir al respecto (la aparición de Miguel Hidalgo en TV). Lo ultimo que quiero ahora es generar discordias y problemas. Ya lo hablaremos (él y yo) en privado", continuó. "Somos una familia, padres de dos niños maravillosos", finalizó.